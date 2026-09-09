Ramaphosa viajará a India para participar este fin de semana en la cumbre de los BRICS

"Sudáfrica aprovechará la Cumbre para impulsar sus prioridades económicas y diplomáticas, con especial atención a la expansión del comercio y la inversión entre los países BRICS, la promoción de la industrialización y el valor añadido, y la movilización de inversiones en infraestructuras africanas alineadas con el Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA)", señaló la Presidencia en un comunicado.

Los líderes centrarán sus debates en el fortalecimiento de la cooperación del bloque a través de una agenda de desarrollo centrada en las personas, expandir el comercio y la inversión, mejorar la cooperación financiera e institucional y promover la reforma de las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales.

Ramaphosa, cuya fecha de viaje no ha sido especificada, también participará en el Diálogo de Líderes del Foro Empresarial de los BRICS, que reunirá a líderes del grupo y representantes empresariales para hablar sobre comercio y cadenas de suministro, agricultura, desarrollo liderado por mujeres, economía digital e innovación.

El mandatario sudafricano estará acompañado del ministro de Relaciones Internacionales Exteriores y Cooperación, Ronald Lamola; de la ministra de la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni; y el viceministro de Comercio, Industria y Competencia, Zuko Godlimpi.

El bloque, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, incorporó en los últimos dos años a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Indonesia.

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La 18° Cumbre de los BRICS se celebrará bajo el tema "Construyendo para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad", en un contexto de tensiones geopolíticas por las guerras en Oriente Medio o Ucrania.