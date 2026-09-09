Rusia ataca empresas militares y centros logísticos en Kiev, Mikoláiv y Odesa

"Esta noche las Fuerzas Armadas rusas continuaron lanzando ataques combinados contra empresas militares, puertos ucranianos, buques y centros logísticos que prestan servicio a las Fuerzas Armadas de Ucrania", señaló el mando castrense ruso en una nota publicada en Telegram.

Según Defensa, los militares rusos atacaron en la capital ucraniana una planta de producción de drones náuticos y aéreos y sus componente.

En la región de Mikoláiv, los drones y misiles rusos alcanzaron la terminal de carga Nika Terra, "utilizada para el almacenamiento de combustible, lubricantes y equipo militar para las Fuerzas Armadas de Ucrania", donde fueron destruidos tres depósitos de combustible y lubricantes destinados a las Fuerzas Armadas de Ucrania y tres almacenes con equipamiento militar.

También atacaron un taller de fabricación de drones y un almacén emplazados en esta terminal.

Además, alcanzaron varios centros logísticos (Metro, ATP YUTK, Nova Poshta, Mikoláiv-2, Elektrotekhnica), encargados del almacenamiento y distribución de cargamentos militares.

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También atacaron dos centros de almacenamiento (Dimetra y Zhovtneve), en los que se almacenaba equipamiento militar e hidrocarburos).

En el segundo fueron destruidos seis depósitos de combustible y lubricantes y cinco almacenes con pertrechos, según el mando militar ruso.

El ataque también dañó la subestación eléctrica de Trikati, que abastece el puerto de Mikoláiv, mientras que en la zona portuaria destruyó cuatro depósitos de combustible y lubricantes y un almacén con equipamiento bélico.

También alcanzaron en alta mar un buque granelero que "transportaba material bélico" y se dirigía al puerto de Odesa.

Además, los militares rusos atacaron también "instalaciones logísticas en el puesto de control de Starokazache", junto a la frontera con Moldavia, utilizado para la importación de armamento a Ucrania.