Serbia celebrará elecciones el 25 de octubre en medio de protestas antigubernamentales

Vucic, jefe del Estado desde el 2017, ha sido elegido por su partido, el nacionalista SNS, para encabezar su lista e intentar volver a ser primer ministro, un cargo que ya ocupó entre 2014 y 2017.

El presidente, de 57 años, dijo que había decidido adelantar las elecciones más de un año en respuesta a una "propuesta razonada de su Gobierno".

Vucic lleva meses especulando con adelantar de nuevo las elecciones en medio de una ola de protestas antigubernamentales que empezó hace casi dos años.

Su SNS, en el poder desde 2012, ganó las elecciones anticipadas de diciembre de 2023 con mayoría absoluta.

Al presentarse a los comicios, Vucic tendrá que dimitir como jefe del Estado, lo que provocará también el adelanto de los comicios presidenciales, que estaban previstos para la próxima primavera.

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Vucic fue elegido presidente en 2017 y reelegido en 2022 para un segundo y último mandato por limitación constitucional.

De ganar las elecciones parlamentarias y completar como primer ministro la siguiente legislatura, podría mantenerse 16 años como hombre fuerte de Serbia.

Fue ministro de Información (1998-2000) bajo el régimen autoritario de Slobodan Milosevic, aunque luego evolucionó hacia posturas más europeístas y moderadas, que en lo últimos años se han vuelto de nuevo más nacionalistas y se ha ido alejando de la Unión Europea, pese a que Serbia es país candidato integrarse en el bloque europeo desde 2012.

El líder nacionalista ha enfrentado varias oleadas de protestas ciudadanas desde que está en el poder. Las más masivas y multitudinarias comenzaron tras la muerte de 16 personas por el derrumbe en noviembre de 2024 de un techo en una estación de tren que acababa de ser remodelada por empresas chinas.

Lo que comenzó siendo una protesta para reclamar que se aclararan las responsabilidades, ha derivado en una denuncia de lo que parte de los serbios ven como creciente autoritarismo y corrupción del Gobierno de Vucic.

Una reciente encuesta da al partido de Vucic, el SNS (en el Gobierno desde 2012) el 35,7 % de los votos, por detrás del 45 % de la Lista de Estudiantes, una candidatura formada por los universitarios que llevan casi dos años liderando esas masivas protestas ciudadanas.