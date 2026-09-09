Seúl defiende actuación ante informes de 20 incursiones fronterizas norcoreanas en un mes

El Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) indicó en un comunicado que sus Fuerzas Armadas "adoptan firmes medidas operativas, conforme a los criterios y principios establecidos, ante las violaciones de la Línea de Demarcación Militar (LDM) por parte de Corea del Norte", rechazando así que se hayan abstenido de actuar.

La reacción del JCS llega después de que fuentes militares consultadas por medios surcoreanos como 'Chosun Ilbo' o la agencia de noticias Yonhap informaran de repetidos cruces fronterizos por parte de uniformados del país vecino durante el último mes, superando la veintena, en comparación con los 17 reportados en todo 2025.

Las fuentes consultadas apuntaron a que dichos avistamientos se produjeron mientras las tropas norcoreanas realizaban tareas de fortificación fronteriza en zonas aún por completar, donde están instalando vallas de alambre de púas y minas terrestres desde que su líder, Kim Jong-un, declarara a finales de 2023 que las relaciones intercoreanas eran entre "dos Estados hostiles".

El diario Chosun Ilbo agregó que la política de la Administración de Lee Jae-myung podría haber "tenido un impacto" en el aumento de estos casos, al mencionar que, según había podido saber, la Presidencia habría ordenado a las autoridades militares a "abstenerse de realizar disparos de advertencia" en esta situación.

Ante esta información, el Estado Mayor Conjunto aseguró que dichas afirmaciones "no son ciertas" y lamentó que estas publicaciones "denigran" a las Fuerzas Armadas del país y "menoscaban el honor y moral de los militares" en "distintas zonas del frente".

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Sin embargo, más allá de este desmentido, el JSC no proporcionó detalles sobre el número, la ubicación ni el momento de los cruces reportados.