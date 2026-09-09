Suben a 32 los muertos en ataque atribuido a Riad contra prisión en Yemen, según hutíes

El Ministerio de Salud de los hutíes informó de que la cifra provisional de muertos en el ataque contra el Centro Penitenciario Central ascendió a 32, mientras que otras siete personas resultaron heridas y continúan las labores de rescate entre los escombros.

"Esta cifra sigue siendo provisional, ya que los equipos de rescate continúan buscando más víctimas en condiciones extremadamente difíciles, debido a la magnitud de la destrucción y a la gran acumulación de escombros que dificulta el acceso a las víctimas restantes", añadió la nota.

Hasta el momento la coalición no ha emitido ninguna declaración al respecto.

La coalición capitaneada por Arabia Saudí interviene desde 2015 en favor del Gobierno internacionalmente reconocido y contra los hutíes, alineados con Irán, que se alzaron en armas un año antes y controlan amplias regiones del norte, centro y este del Yemen, incluida la capital del país, Saná.

El aumento de la cifra de víctimas coincide con informaciones de los hutíes que aseguran que aviones de combate saudíes llevaron a cabo ataques en seis provincias yemeníes durante las últimas doce horas, en un contexto de creciente intensidad de los combates en el país.

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El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó en un comunicado que los ataques tuvieron como objetivo las provincias de Al Yauf, Marib, Taiz, Al Hodeida, Saada y Al Bayda, y acusó a Arabia Saudí de perpetrarlos como parte de lo que calificó como su continua "agresión" contra el Yemen.

Sarea indicó que los 48 ataques fueron realizados por aviones de combate F-15 SA y Typhoon, y aseguró que los F-15 despegaron de la base aérea Rey Jalid, en Khamis Mushait, provincia situada en el suroeste de Arabia Saudí.

Asimismo, señaló que los cazas Typhoon lanzaron ataques sobre Al Yauf tras despegar de la base aérea Rey Fahd, en Taif (suroeste de Arabia Saudí).

"Estos ataques aéreos y la continua agresión contra nuestro país no quedarán sin respuesta ni castigo", añadió Sarea, e insistió en que "las tornas se volverán contra el opresor".

El comunicado se produce en un contexto de intensificación de los combates en varios frentes yemeníes.

Las fuerzas gubernamentales han informado de avances y fuertes enfrentamientos en Marib y Al Yauf, además de combates en Taiz y operaciones de fuerzas aliadas al Gobierno en la costa occidental y en Al Bayda.