Trump celebra la victoria del partido ultraderechista AfD en las regionales alemanas

"¡Guau! El partido populista de Alemania acaba de vivir una noche realmente importante", señaló esta noche Trump en un breve mensaje en su red Truth Social.

"Por fin (los alemanes) se han hartado de las normas y regulaciones de inmigración absolutamente nefastas que tanto daño han causado a Alemania. ¡ESTÁN EN AUGE y ya no van a aguantar más!, precisó el presidente republicano.

Trump cierra el mensaje con el texto "MGGA", lo que parece aludir a lema electoral: Make America Great Again (MAGA) pero en referencia a Alemania (Make Germany Great Again).

El partido Alternativa por Alemania, que simpatiza con las tesis políticas de Trump, se proclamó vencedor de las elecciones del estado federado oriental de Sajonia-Anhalt.

Si bien la AfD no logró la mayoría absoluta para gobernar por primera vez en solitario en una región germana, obtuvo este domingo un resultado récord con un 43,8 % de los votos, por delante del partido del canciller, Friedrich Merz, que logró el 17,2 %, con lo que se quedó a tres escaños de la mayoría absoluta.