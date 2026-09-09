Mundo
09 de septiembre de 2026 a la - 06:30

Ucrania alcanza una base naval en el puerto ruso de Novorosíisk, según Zelenski

Imagen sin descripción

Kiev, 9 sep (EFE).- Las fuerzas ucranianas alcanzaron durante la pasada noche una base naval en el puerto de Novorosíisk, en la región de Krasnodar del sur de Rusia, según dijo en sus redes sociales el presidente Volodímir Zelenski.

Por EFE

Según Zelenski, entre las infraestructuras golpeadas se cuentan una terminal de carga y descarga de petróleo, infraestructuras militares del puerto y buques portadores de misiles Kalibr.

Las autoridades rusas habían informado previamente de un ataque ucraniano contra Novorosíisk y dieron cuenta también de la muerte de cuatro personas en el bombardeo, una de ellas menor de edad.

Previamente, las Fuerzas de Drones ucranianas reivindicaron un ataque contra el puerto de Anapa, junto a Novorosíisk, en el que fueron destruidos un caza Su-33, un helicóptero Mi-8 y dos sistemas de guerra electrónica, según este componente del Ejército ucraniano.

Zelenski mencionó a las Fuerzas de Drones, a la Marina, a la inteligencia militar y al Servicio de Seguridad de Ucrania y la Guardia de Fronteras en sus agradecimientos por el ataque a la región de Krasnodar.