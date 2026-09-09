Un socavón en la mansión de Nicolas Cage obliga a evacuar zonas por riesgo de colapso

El incidente ocurrió por el fuerte oleaje causado por las tormentas que se han registrado en los últimos días a raíz del paso del huracán Marie por el océano Pacífico, lo que provocó una brecha de nueve metros de profundidad que dificultó el acceso a la calle.

Los Servicios de Emergencia de la ciudad declararon la noche del martes órdenes de evacuación en una treintena de viviendas vecinas a la casa de Cage, ubicada en una exclusiva zona residencial junto a la costa de Malibú, ante la preocupación por seguridad pública.

"Un socavón en expansión restringe el acceso vital para los residentes y los servicios de emergencia", indicó la Oficina de Servicios de Emergencia de Malibú.

La ciudad advirtió que el paso del huracán Marie continuaría provocando mareas altas y lluvias, lo que podría empeorar la situación en la zona.

Cage compró esta lujosa vivienda de cuatro plantas y con acceso privado a la playa en 2024 por un valor de 10,5 millones de dólares, según The New York Times. La calle donde se encuentra ubicada la propiedad goza además de acceso restringido.