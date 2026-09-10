Al menos un civil muerto y dos más heridos por entrar por error en un campo de minas

Una fuente del Ejército afirmó que, al parecer, el campo minado fue instalado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona rural de Tibú, ubicado en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela).

Las autoridades ahora trabajan para hacer llegar un helicóptero a la zona para evacuar a los sobrevivientes "a un hospital de primer nivel", agregó la fuente, que no dio más detalles sobre lo ocurrido.

En Norte de Santander, y en especial en el Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC, que se disputan el control territorial.