Altas temperaturas y humo complicaron rescate en barco incendiado con 25 muertos en China

Hao Xiang, asistente de mando de la brigada de bomberos y rescate de Qingdao, explicó que el interior del buque estaba dividido en tres niveles y contaba además con desniveles, motores y sistemas de circulación de agua que complicaron la búsqueda, según declaraciones recogidas este viernes por el diario hongkonés Ta Kung Pao.

Unos veinte efectivos, distribuidos en cuatro equipos, trabajaron en el interior y tuvieron que relevarse aproximadamente cada media hora debido a las elevadas temperaturas.

"Abajo hacía demasiado calor", señaló Hao, quien agregó que el humo y la escasa adherencia de las escaleras, cubiertas de pintura, aceite y otros residuos tras el fuego, dificultaban también el traslado de las víctimas.

Algunas de las personas atrapadas se encontraban en espacios estrechos o en zonas con agua y tuvieron que ser evacuadas mediante redes de seguridad, según el responsable.

El carguero fue identificado por medios hongkoneses como el 'Ocean Melody', un granelero construido en 2006, con bandera de Liberia y registrado en Monrovia, cuyo armador figura como Huili Shipping Company Limited, una empresa constituida en Hong Kong.

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El buque, de 189,99 metros de eslora y 55.742 toneladas de peso muerto, había llegado el 31 de agosto a las instalaciones de Beihai Shipbuilding en Qingdao para someterse a reparaciones.

El incendio comenzó hacia las 11:15 hora local (03:15 GMT) del jueves y fue extinguido unas tres horas después.

A bordo había 42 personas: 25 murieron, doce fueron evacuadas y otras cinco resultaron heridas y permanecían hospitalizadas, según el último balance oficial.