Política
10 de septiembre de 2026 a la - 21:10

PEN acuerda con la Alianza para enfrentar al oficialismo en Ayolas

Dirigentes de la oposición mantuvieron una reunión en la sede del Comité del Partido Liberal Radical Auténtico, donde analizaron la posibilidad de consolidar una alianza estratégica de cara a las elecciones municipales.
Representantes de diversos partidos acuerdan una alianza para las elecciones municipales del 4 de octubre.Gentileza

AYOLAS. El PEN y la “Alianza Recuperando el Paraíso” sellaron un acuerdo con el objetivo de fortalecer a la oposición y apoyar la candidatura de Denis Dioff (Yo Creo) a la intendencia de Ayolas.

Por Miguel Ángel Rodríguez

Dirigentes de la oposición mantuvieron una reunión en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde analizaron la posibilidad de consolidar una alianza estratégica de cara a las elecciones municipales. La iniciativa busca articular a sectores políticos y sociales para promover un plan de desarrollo local centrado en la participación ciudadana y la mejora de los servicios básicos.

El presidente del Comité Liberal de Ayolas, Remigio Vega (Nuevo Liberalismo), señaló que este jueves se concretó la incorporación del PEN a la Alianza, con el objetivo de apoyar la candidatura de Denis Dioff (Yo Creo) a la intendencia del distrito.

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La decisión fue tomada luego de una reunión con el dirigente social y candidato a concejal municipal por el Partido Encuentro Nacional (PEN), Vidal Cáceres.

“Este acuerdo apunta a concretar una unidad total en Ayolas frente al proyecto del oficialismo local, representado por el candidato colorado José Mutti, quien significa el continuismo de un proyecto que hizo mucho daño a esta ciudad”, manifestó Vega.

Por su parte, Cáceres señaló que el objetivo es unir fuerzas y coincidir con las metas trazadas para construir un verdadero cambio en la comunidad, con la participación de las autoridades y de la ciudadanía.

“Hay muchas cosas por hacer, y en forma conjunta entre autoridades y ciudadanía se puede convertir a Ayolas en un verdadero paraíso junto al río”, expresó.

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