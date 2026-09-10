Amnistía reclama la liberación "inmediata" del líder islamista tunecino Rached Ghanuchi

La ONG pidió también que se pongan fin a los procesos judiciales "de carácter político" contra el líder del partido Ennahda, detenido de manera "arbitraria", según la instancia, al ser marcados por "graves violaciones del derecho a un juicio justo".

AI apuntó que la autoridades tunecinas "han iniciado al menos 12 procedimientos penales distintos contra él" que dieron lugar a varias condenas y penas de prisión que, sumadas, ascienden a "107 años de prisión".

A ellos se suma una pena de cadena perpetua, primera condena impuesta a un destacado responsable político desde la revolución de 2011, que revela hasta qué punto "el sistema judicial está politizado, en contravención del derecho a un juicio justo".

La detención de Ghanuchi viene acompañada, según AI, de un "grave deterioro" de su estado de salud al padecer de "la enfermedad de Parkinson" y sufrir "apnea de sueño y fuertes dolores en una pierna", que se agravó por el hecho de estar "recluido en celdas sin ventilación durante episodios de calor en los que las temperaturas superaban los 50 grados", por la fuerte ola de calor de este verano en Túnez

La ONG reportó además que Ghanuchi "perdió el conocimiento en dos ocasiones" durante una entrevista con su abogado el 17 de julio y fue hospitalizado "cinco veces" entre julio y agosto de 2026 sin que sus familiares y abogados pudieran tener acceso a las visitas, que fueron "arbitrariamente" prohibidas por las autoridades.

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Túnez inició una transición democrática con la Primavera Árabe en 2011 que, según la sociedad civil, quedó interrumpida cuando el actual mandatario, Kais Said, se arrogó plenos poderes en 2021 y cambió el sistema político y constitucional, antes de revalidar su mandato en las presidenciales de octubre de 2024.