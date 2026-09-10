Argelia rompe sus relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos

La cartera de Exteriores argelina informó que "ante el aumento de acciones provocadoras u hostiles por parte de Emiratos Árabes Unidos, Argelia ha dado muestras de una gran moderación y un elevado sentido de la responsabilidad".

Asimismo, Argelia "no ha escatimado esfuerzos para llamar la atención de la parte emiratí y advertirle de las graves consecuencias que podrían derivarse de sus lamentables e injustificadas conductas", según el comunicado.

El país magrebí apoyó que "a pesar" de las "numerosas advertencias", los Emiratos Árabes Unidos "han seguido insistiendo en estas conductas" que, según Argel, "han alcanzado unos límites que ya no permiten" preservar las relaciones bilaterales entre ambos países árabes.

El embajador de los Emiratos Árabes Unidos fue recibido este jueves en la sede del Ministerio de Exteriores, donde se le comunicó "oficialmente" la decisión de la ruptura diplomática entre Argel y Abu Dabi.

El anuncio se produce en un contexto de fricciones indirectas desde varios años entre Argel y Abu Dabi durante las cuales Argelia ha acusado Emiratos Árabes Unidos de "injerencia" en sus asuntos internos.