Bolivia se compromete con el FMI a eliminar la subvención al combustible desde 2027

En el anexo del acuerdo, el Gobierno de Rodrigo Paz anuncia que mantendrá "los precios internos del combustible fijos hasta diciembre de 2026".

"Al hilo de la iniciativa que se materializa en los Decretos Supremos 5516 y 5652, nos proponemos eliminar las subvenciones al combustible en 2027, al mismo tiempo que aumentamos el gasto específico en asistencia social", se lee en el punto 13 del anexo.

El Gobierno también se compromete a aplicar medidas para reducir el gasto público, como poner límites en las contrataciones de personal estatal y bajar los gastos de inversión, bienes y servicios, entre otros.

El ministro de Economía, Christian Morales, dijo en una rueda de prensa que todas las medidas que está aplicando el Gobierno como el nuevo régimen cambiario, la disminución del riesgo país, la reducción del déficit fiscal, entre otras, son "políticas soberanas" y planteadas "de manera responsable" que ayudaron a llegar al acuerdo con el FMI.

Entre las metas que tiene planeadas el Ejecutivo está la reducción del déficit fiscal a -2 % y la acumulación de las reservas internacionales a 9.000 millones de dólares para 2031.

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El Gobierno de Bolivia y el FMI alcanzaron un acuerdo en julio pasado para la implementación de un plan técnico de 36 meses por 1.900 millones de dólares destinado a "respaldar el programa de reformas económicas" iniciado por el Ejecutivo de Paz.

El FMI indicó entonces que el acuerdo se enmarca dentro del Servicio Ampliado del FMI (SAF) "para respaldar el programa integral de reformas económicas de las autoridades del Gobierno boliviano".

El organismo también mencionó que "los elementos claves" del programa incluyen "restablecer la sostenibilidad fiscal", centrada en la racionalización del gasto público mediante "una mayor focalización y eficiencia" para "fortalecer las redes de protección social" y que la consolidación fiscal "no recaiga sobre los pobres".

A finales de agosto, el Ejecutivo del presidente Rodrigo Paz envió al Parlamento el proyecto de ley 723, que es el acuerdo con el FMI, para su análisis y eventual aprobación.

En diciembre de 2025, el Gobierno ajustó el precio de los combustibles a 6,96 bolivianos (un dólar, al tipo de cambio de ese momento) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supuso aumentos del 86 % y del 162 %, respectivamente.

Sin embargo, este ajuste quedó afectado cuando el Gobierno puso en vigencia el pasado 29 de junio un régimen cambiario flexible en reemplazo del fijo que se mantuvo por 15 años, con lo que el dólar dejó de costar 6,96 bolivianos y ahora el tipo de cambio varía a diario y, por ejemplo, este jueves se cotiza en 12,42 bolivianos.

Asimismo, en julio pasado, el Ejecutivo congeló el precio de los combustibles durante seis meses, mediante el decreto 5652 con el objetivo de "proteger la economía de las familias", aunque el 17 de agosto levantó parcialmente la subvención con "un precio referencial" de 18 bolivianos (1,42 dólares, al tipo de cambio vigente) por litro de diésel aplicado a los grandes consumidores.