Canadá refuerza su cooperación militar con Ucrania y prepara nuevas sanciones contra Rusia

En una rueda de prensa en Calgary, primera escala de la visita a Canadá del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Carney y su homólogo coincidieron en que la presión sobre Moscú debe mantenerse mientras se buscan vías para reducir las hostilidades.

"Estamos desarrollando actualmente un nuevo paquete de sanciones", afirmó Carney, quien precisó que Canadá quiere actuar contra la cadena de producción de misiles balísticos rusos, la llamada 'flota fantasma' utilizada para eludir restricciones y los servicios financieros vinculados a Moscú.

Ottawa, añadió, no esperará al resultado de posibles negociaciones para aumentar esa presión.

Zelenski señaló que espera avances diplomáticos a finales de septiembre, aunque advirtió que Rusia suele intensificar sus ataques cuando detecta contactos entre Ucrania y sus aliados.

"Esta es la única manera de detener la guerra. No hay otra", dijo sobre la combinación de negociaciones y presión sobre Moscú. También apuntó a la posibilidad de lograr acuerdos parciales para reducir los ataques contra infraestructuras energéticas y garantizar el transporte de productos agrícolas por el mar Negro.

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La visita dejó además nuevos compromisos concretos. Zelenski cifró en más de 2.000 millones de dólares canadienses los acuerdos alcanzados, incluidos más de 1.000 millones de dólares canadienses (unos 725 millones de dólares estadounidenses) destinados a defensa, con especial atención a interceptores para sistemas Patriot, munición para cazas F-16 y producción de drones.

El Gobierno canadiense anunció unos 350 millones de dólares canadienses (250 millones de dólares estadounidenses) para interceptores de defensa aérea y cerca de 435 millones (315 millones de dólares estadounidenses) en nuevas garantías de préstamos destinadas a reforzar la seguridad energética de Ucrania antes del invierno.

También aportará 40,1 millones de dólares canadienses (29 millones de dólares estadounidenses) a programas para veteranos ucranianos, y hasta 6 millones (4,3 millones de dólares estadounidenses) para facilitar el retorno y reintegración de niños deportados o trasladados por Rusia.

Uno de los principales ejes de la cooperación será la producción conjunta de drones y sistemas antidrones. Zelenski anunció además que espera la participación de Canadá en Freyja, el proyecto ucraniano para desarrollar un nuevo sistema antibalístico, del que Kiev espera obtener los primeros resultados prácticos en los próximos meses.

Ambos dirigentes también firmaron la Declaración de Asociación de 100 Años, con la que expresaron su intención de elevar la relación bilateral a una asociación estratégica integral, centrada en defensa, seguridad, reconstrucción y cooperación económica.

Desde 2022, Canadá ha comprometido más de 26.000 millones de dólares canadienses (18.800 millones de dólares estadounidenses) en asistencia a Ucrania.