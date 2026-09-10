Canciller chileno impulsa candidatura de Valparaíso para ser sede del Tratado de Alta Mar

"Valparaíso podría convertirse en la primera sede de un organismo multilateral con membresía universal en América Latina, lo que sería un hito histórico para nuestra región y nuestro país", afirmó el ministro chileno, que recalcó la capacidad de Chile para "ofrecer estabilidad y condiciones de la más alta calidad para este gran desafío".

La Cancillería destacó que múltiples países ya han expresado su apoyo a la candidatura chilena de cara a instancia en la que se adoptará la decisión sobre la sede de la Secretaría Ejecutiva, en enero de 2027.

El Acuerdo internacional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales de los Estados (BBNJ, por sus siglas en inglés), ratificado por más de 80 países y en vigor desde enero pasado, establece por primera vez un marco jurídico para salvaguardar la biodiversidad en aguas internacionales, que abarcan casi un 50 % de la superficie del planeta.

Chile fue el segundo país del mundo y el primero de la región en ratificar el acuerdo.

El documento permite delimitar áreas marinas protegidas (las AMP) en alta mar; establecer obligaciones sobre cómo garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos; priorizar el desarrollo de capacidad y el acceso a la tecnología, y establecer mecanismos para garantizar una distribución equitativa de los beneficios.

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Conocida como la ‘Perla del Pacífico’, Valparaíso es una ciudad a 110 kilómetros al noroeste de Santiago, que fue el puerto comercial más importante del Pacífico Sur durante el siglo XIX.

Su ubicación estratégica convirtió el puerto en una parada obligatoria para las embarcaciones que cruzaban desde el Atlántico por el Estrecho de Magallanes, lo que transformó a la ciudad en el epicentro económico, financiero y cultural de Chile.

La postulación de Valparaíso como sede del BBNJ fue impulsada por la Administración del progresista Gabriel Boric, antecesor del ultraderechista José Antonio Kast.