Carney mantiene abierto el diálogo con Trump y anticipa un mayor acercamiento a Europa

"Canadá siempre está preparado para alcanzar un acuerdo justo. Creemos que existe un acuerdo mutuamente beneficioso para Canadá y Estados Unidos", declaró Carney durante una rueda de prensa en Calgary junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El dirigente canadiense defendió, sin embargo, la decisión de Ottawa de rechazar la propuesta de Washington porque, señaló, el acuerdo "no era suficientemente sólido ni suficientemente bueno para que Canadá lo firmara".

Carney vinculó la posición canadiense no solo a cuestiones comerciales, sino también a la soberanía del país, incluida la capacidad de proteger y promover el francés y la cultura canadiense.

Pese al enfrentamiento comercial entre los dos países, Carney insistió en que Ottawa pretende mantener separados los distintos ámbitos de la relación bilateral.

"Podemos compartimentar esto", afirmó antes de señalar que mantiene contactos regulares con Trump y que ambos han conversado recientemente sobre Ucrania, Irán y otros acontecimientos internacionales.

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El primer ministro destacó, en particular, que Estados Unidos puede desempeñar un papel "decisivo" para lograr una reducción de las hostilidades en Ucrania, especialmente mediante posibles altos el fuego relacionados con la infraestructura energética y el transporte de productos agrícolas.

Al mismo tiempo, Carney subrayó la creciente acercamiento de Canadá a Europa y recordó que es el único socio no europeo que participa en SAFE, el mecanismo de financiación y adquisición conjunta de defensa de la Unión Europea (UE).

Carney anticipó además que Ottawa utilizará "los próximos meses" para estudiar cómo profundizar esa asociación con Europa "en una amplia gama de áreas" y señaló que habrá nuevos anuncios al respecto cuando visite Estrasburgo la próxima semana.