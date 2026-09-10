Chile prevé un verano con temperaturas sobre los 40 grados y toma medidas por incendios

Las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indican calor extremo, con episodios que podrían superar los 34 grados durante varios días y alcanzar índices superiores a los 40 grados, explicó Alicia Cebrián, directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred).

Tras una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), Cebrián dijo que se trata de escenarios que se encuentran bajo monitoreo y no de fenómenos cuya ocurrencia esté asegurada.

"No estamos diciendo que esto va a pasar, estamos diciendo que nos estamos preparando frente a un diagnóstico que nos han entregado los distintos organismos técnicos", añadió.

Asimismo, las autoridades también advirtieron la posibilidad de precipitaciones estivales en el norte del país y la eventual presencia en la zona sur de floraciones algales (microalgas y algas verdes-azuladas), que se multiplican en el agua por el aumento de la temperatura.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, por su parte, señaló que "tenemos a la vista un verano complejo, que no va a ser fácil, pero también tenemos la tranquilidad de que estamos abordando estas eventuales situaciones con un profundo sentido de responsabilidad, con la debida anticipación y con la planificación que corresponde".

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En ese sentido, advirtieron que ante la posibilidad de que existan condiciones propicias para una propagación más rápida de incendios se han activado medidas preventivas en 90 comunas prioritarias, identificadas como críticas de acuerdo con antecedentes históricos sobre incendios forestales.

Entre las zonas consideradas prioritarias se mencionaron Tomé y sectores de Biobío, en la zona central del país; Quilpué, en la Región de Valparaíso, al noreste de Santiago, además de comunas distribuidas a lo largo de todo Chile.

El Gobierno chileno destacó que entre las medidas impulsadas para anticiparse a la temporada de incendios se encuentran labores de limpieza de malezas y habilitación de cortafuegos en zonas de interfaz urbano-rural.

"Lo que le queremos transmitir a la ciudadanía es que para nuestro gobierno la prevención es lo importante", señaló Alvarado.

Cebrián, por su parte, detalló que el trabajo de preparación se inició en agosto pasado y que hay más de 30 instituciones y organismos participando del operativo de planificación para la temporada.

En Chile, desde 2010 se han destruido más de dos millones de hectáreas a causa de los incendios que pasan de ser comunes a convertirse en megaincendios forestales que, en "el 96,5 %" de los casos, "son generados por la acción humana", de acuerdo con la Senapred.

En la temporada 2025-2026 se consumieron 78.079 hectáreas, según el balance consolidado divulgado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

El Fenómeno El Niño ya produjo en el país un temporal con fuertes lluvias, entre mediados de julio y agosto, con registros de caída de agua muy superiores a lo esperado y que osciló en intensidad abarcando a diez de las 16 regiones de Chile, con un balance de 15 fallecidos.