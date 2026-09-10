Condenan a 25 años en Rusia a un bielorruso que colaboró con la inteligencia ucraniana

"Se determinó que, en diciembre de 2024, el ciudadano bielorruso Kitov mantuvo correspondencia durante su estancia en Krasnodar (sur de Rusia) con un individuo que afirmaba ser empleado del Servicio de Seguridad de Ucrania", indica el comunicado oficial, citado por la agencia TASS.
Según la nota, el condenado accedió a cooperar con la parte ucraniana y en febrero de 2025 recibió instrucciones para cometer un acto terrorista.
El objetivo elegido era un centro de reclutamiento en la localidad rusa de Novorosíisk, en el mar Negro.
El bielorruso llegó a Novorosíisk, donde retiró los componentes de un artefacto explosivo de un escondrijo y los trasladó a otro lugar, donde eran guardados hasta su detención, indica la versión oficial.