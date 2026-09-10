Cortes depurados para la mujer, propuesta del argentino Torretta en la pasarela de Madrid

"Queríamos que se vieran las prendas de cerca, que se pudieran apreciar las terminaciones y remates de cada una de ellas con un formato controlado y con poca gente", explicó a EFE Torretta.

Esta es la primera vez que Torretta presenta su línea masculina en pasarela y lo ha hecho con una propuesta en la que colores oscuros como el chocolate y azul marino son protagonistas para teñir abrigos de paño cortos y midi, de grandes solapas, piezas urbanas y funcionales.

"Diría que el abrigo es la prenda esencial de esta colección", resumió el diseñador de origen argentino sobre los diseños masculinos, en estilismos acompañados por grandes bolsos de piel rematados en pelo tipo 'tote', chaquetas, corbatas y camisas de tonalidades neutras y oscuras que la firma ha lanzado a la venta simultáneamente a la presentación.

En la línea femenina, la firma presentó vestidos de invitada en tonalidades corales, rosas, beiges y azules, con cortes fluidos y limpios, un sello inconfundible de Torretta.

Dos estampados botánicos acompañaron a vestidos monocolor de corte largo con escote 'halter' o drapeados en la cadera, una tendencia que han adoptado desde la coherencia de la firma. "Hemos integrado tendencias en la línea de mujer, pero siempre con nuestro estilo" detalló el creador.

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Crepés y sedas brillantes fueron los tejidos predominantes, estilismos que iban acompañados con maxigafas de sol y sandalias en antelina de tipo chancla en beiges, negros o estampado animal.