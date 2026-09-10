Costa Rica llama fortalecer entornos y redes de apoyo para prevenir el suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, las autoridades de salud costarricenses solicitaron a la población escuchar, acompañar e identificar oportunamente señales de alerta frente a una situación de crisis, acciones fundamentales que pueden contribuir a proteger vidas.

"Prevenir el suicidio es una responsabilidad compartida. Como sociedad debemos construir entornos donde una persona pueda decir ‘no estoy bien’ y encuentre escucha, acompañamiento y una puerta abierta hacia la ayuda. No debemos esperar a que exista una crisis para actuar; prevenir también significa fortalecer los vínculos y las redes que protegen la vida", afirmó el ministro de Salud, Alexander Sánchez.

Según el ministerio, fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, desarrollar habilidades socioemocionales, reducir el estigma asociado a pedir ayuda e identificar tempranamente situaciones de riesgo son parte de una estrategia integral de prevención, especialmente durante etapas como la adolescencia y la juventud.

Además, una prevención integral que combine la promoción de la salud mental, el fortalecimiento de los factores protectores, la identificación temprana de situaciones de riesgo, el acompañamiento y el acceso oportuno a los servicios de salud resulta fundamental para proteger la vida y el bienestar de las personas, así como para brindar una respuesta oportuna ante situaciones que puedan afectar la salud mental.

Bajo el lema "Del silencio al apoyo" el Ministerio de Salud costarricense invitó a abordar la salud mental de manera responsable, empática y libre de estigmas e indicó que si una persona atraviesa una situación de crisis o existe un riesgo inmediato, es fundamental buscar apoyo en los servicios de salud o contactar los servicios de emergencia correspondientes.

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Para recibir apoyo profesional de una manera pronta, las autoridades costarricenses recordaron que está a disposición de la gente la línea 911 y que el Colegio de Profesionales en Psicología tiene habilitada la línea "Aquí Estoy" (+506 22723774).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recordó este jueves que el continente americano "es la única región de la Organización Mundial de la Salud (OMS)" donde el suicidio "ha aumentado en las últimas dos décadas".