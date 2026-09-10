Cuatro ONG se unen para difundir en una web la situación de derechos humanos en Venezuela

El portal, llamado 'Pulso Venezuela', surge para "hacer frente a todo el cerco informativo en Venezuela" en un contexto de "opacidad" como "política de Estado", dijo la coordinadora de JEP, Martha Tineo, durante la presentación vía telemática de la plataforma.

"Hemos creado esta plataforma que pretende ser un antídoto técnico y a una respuesta articulada, rigurosa, a todo este cerco institucional y a la criminalización de la defensa de derechos humanos en nuestro país", añadió la también abogada.

Tineo recordó que las ONG en Venezuela, especialmente las que tienen mandato de derechos humanos, documentan violaciones y reportan las incidencias ante mecanismos internacionales y representaciones diplomáticas, de "manera que esos actores puedan incidir en el restablecimiento de derechos humanos" en el país.

Por su parte, Laura Louza, en representación de Acceso a la Justicia, afirmó que "los patrones gubernamentales siguen siendo los mismos después del 3 de enero", cuando Estados Unidos capturó en Caracas a Nicolás Maduro, y advirtió que "la situación no ha cambiado estructuralmente" en Venezuela.

Louza mencionó que la "opacidad, la falta de rendición de cuentas, la ausencia absoluta de Estado de derecho" persisten en el país y la idea es agrupar la información que ellos manejan en la plataforma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El abogado y codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, alertó que "cada día hay una nueva ola de información que se disfraza de información", por lo que el portal también servirá para combatir esas situaciones.

"Lo mejor de todo es que nuestras organizaciones tienen unos mecanismos rigurosos para publicar información, de modo que hay una seriedad, una riguridad, que permite tenerlas como fuente", concluyó Daniels.

Pulso Venezuela está disponible en español e inglés y contiene gráficos con cifras actualizadas de presos políticos, entre otras.

El portal se "erige como una herramienta de consulta indispensable y de actualización permanente para periodistas, investigadores, activistas y la ciudadanía en general", subrayó Acceso a la Justicia en una nota.