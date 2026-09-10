Decomisan más de 8,7 millones de cigarrillos de contrabando en México

En un comunicado, la SSPC precisó que el aseguramiento de 8.780.000 unidades de tabaco ilegal fue resultado del seguimiento a alertas de riesgo y labores previas de inteligencia, que identificaron el intento de evasión de las normativas fiscales e impositivas del mercado nacional.

El operativo conjunto, coordinado por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se concretó tras detectar un embarque que pretendía ingresar al país bajo la falsa declaración de contener cajas de papel para empaque de comida.

Aunque la mercancía fue puesta a disposición de las autoridades competentes para integrar la carpeta de investigación correspondiente, las dependencias involucradas no reportaron la detención de personas vinculadas con la operación ni precisaron la empresa importadora responsable.

Este decomiso se registra en Michoacán, uno de los estados mexicanos más azotados por la violencia y la presencia de grupos del crimen organizado, que han diversificado sus fuentes de ingresos mediante el control territorial, la extorsión a productores agrícolas y el tráfico clandestino, a través de infraestructuras estratégicas como el puerto de Lázaro Cárdenas.

De forma paralela, el Gabinete de Seguridad Federal reportó este mismo jueves una serie de operativos coordinados en nueve entidades del país que derivaron en detenciones clave, cateos a inmuebles y el decomiso de narcóticos, arsenal de alto calibre y decenas de artefactos explosivos improvisados en estados como Sinaloa, Oaxaca, Durango y Baja California.

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El contrabando de productos de tabaco representa un desafío constante para la recaudación fiscal mexicana y la salud pública, en un contexto donde diversas organizaciones criminales utilizan las rutas de comercio marítimo en el Pacífico para el tráfico de mercancías ilegales y drogas.