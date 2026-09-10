Delcy Rodríguez llega a Surinam con miras a estrechar los lazos económicos

La delegación venezolana fue recibida en el Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación de Surinam, Melvin Bouva.

Según un comunicado del gobierno del país caribeño, Rodríguez se reunirá mañana con la presidenta surinamesa, Jennifer Geerlings-Simons, con una agenda alrededor de los contactos diplomáticos pero también de la cooperación en gas y petróleo, agricultura, pesca y turismo.

Bouva consideró que "el petróleo y el gas pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo" de Surinam, mientras que el país puede ofrecer "su suelo fértil, su biodiversidad y su potencial en agricultura y turismo".

Por su parte, la presidencia de Venezuela explicó también en un comunicado que el objetivo de la visita es "concretar nuevas alianzas económicas en beneficio de ambos pueblos".

Bouva visitó Caracas el pasado mayo y se reunió con Rodríguez y ministros del Gobierno venezolano para suscribir una hoja de ruta de integración entre ambos países, sin que trascendieran mayores detalles.

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Este viaje es el quinto oficial que hace Rodríguez desde que ocupa la Presidencia de Venezuela tras la captura por parte de EE.UU. de Nicolás Maduro en enero de este año, después de haber visitado Granada y Barbados, La Haya y también la India.

Surinam, ubicado en la costa caribe de Suramérica, solo separado por Guyana de Venezuela, descubrió en los últimos años reservas de petróleo y gas natural en su territorio.