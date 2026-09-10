Diez meses de prisión y tres años sin redes sociales para un rapero crítico en Marruecos

Según el portal del Ministerio de Justicia, Tazi fue declarado culpable de "insultar a funcionarios públicos con motivo del ejercicio de sus funciones", "insultar a un organismo regulado" e "incitar a la comisión de crímenes y delitos mediante medios electrónicos".

El tribunal también le impuso una multa de 1.000 dirhams (unos 95 euros) y le prohibió utilizar las redes sociales durante tres años a partir de la fecha de cumplimiento de la pena de prisión.

Tazi, que cuenta con 2,5 millones de seguidores en su canal de YouTube, fue detenido el pasado 11 de agosto después de publicar en las redes sociales un vídeo en el que criticaba a las autoridades marroquíes.