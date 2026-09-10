Diosleguarde y Roca Rey triunfan en Valladolid con tres orejas cada uno

En el segundo se lanzó la tarde con un Roca Rey en tromba, frente a un toro muy encastado que embistió con gran profundidad, tras una buena pelea en varas.

Faena rotunda de Roca Rey, todo se lo hizo muy por abajo tras recibir un fuerte pisotón en el inicio de faena. Hubo ajuste en una faena compacta con mucha autoridad, hasta que se rajó el toro en el epílogo.

Frente al quinto que se arrancó con prontitud y alegría al caballo, como toda la corrida, inició Roca Rey la faena de rodillas en los medios. Faena resolutiva en un palmo de terreno sobre ambos pitones con un toro noble al que le faltó fuelle.

Manuel Diosleguarde no se quedó atrás en el tercero se fue a portagayola. Gran quite por caleserinas, largas a una mano y la brionesa de remate.

Muy metido en la tarde desde el primer momento cuajó a placer a un gran "Pudoroso" que embistió con mucho recorrido haciendo surcos por la arena. Diosleguarde lo bordó dejándoselo venir en la larga distancia. Excelso en el toreo al natural. Cobró un espadazo hasta las cintas. Gran toro merecedor de la vuelta al ruedo.

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Frío de salida el sexto, un toro serio con cuajo y cara, Diosleguarde lo recibió a portagayola. El salmantino inició la faena de rodillas, nuevamente ofreció una gran dimensión templando y corriendo bien la mano sobre la diestra aprovechando la noble embestida del animal.

Larguísimo los circulares antes de irse a por la espada antes de las luquecinas finales. Fuerte bronca al palco al no conceder el segundo trofeo.

Talavante no pasó de correcto con el que abría plaza, que tuvo nobleza y recorrido por el izquierdo. Faena plana a la que le faltó ajuste.

Con el cuarto Talavante tiró de oficio y técnica con un toro que no se salía del muletazo, sin clase en la embestida. Abrevió el extremeño.

FICHA DE LA CORRIDA: Toros de Victoriano de Río bien presentados y de buen juego destacando primero, segundo y tercero.

Alejandro Talavante (de nazareno y oro); Dos pinchazos y estocada casi entera atravesada (Silencio); Dos pinchazos y menos de media, dos descabellos (Silencio).

Roca Rey (de habano y oro); Estocada desprendida perdiendo la muleta (Dos Orejas): Pinchazo y estocada (Oreja tras aviso)

Manuel Diosleguarde (de blanco y oro). Estocada hasta la bola (Dos Orejas tras aviso); Estocada casi entera (Oreja)

La plaza ha registrado más de tres cuartos de entrada, en una tarde de agradable temperatura.