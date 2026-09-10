Ecuador incauta 200 kilos de cocaína oculta en contenedor con banano que iba a Marruecos

La operación se realizó en una carretera que conecta Guayaquil, la ciudad más poblada del país, con el puerto de aguas profundas de Posorja, de donde salen buques hacia el extranjero.

En esa vía, agentes policiales inspeccionaron un vehículo que transportaba el contenedor y encontraron 200 paquetes de droga dentro de ocho maletas que estaban ocultas entre el banano.

El mayor Jerson Flores, jefe policial del distrito sur de Guayaquil, explicó que conocían que el contenedor iba a salir desde el puerto de Posorja hacia África, por lo que agentes de la Unidad de Investigación Antidrogas con Coordinación Europea decidieron inspeccionar el vehículo y encontraron la droga.

Producto de la operación, se detuvo a una persona y se decomisó el vehículo.

De acuerdo a la Policía, la incautación del cargamento representaría un impacto económico aproximado de seis millones de dólares para las estructuras criminales en el destino final.

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Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Guayaquil es un punto clave en esa ruta y en sus puertos se incauta más droga que en otros ubicados a lo largo de la costa ecuatoriana.