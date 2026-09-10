EEUU aprueba vender cuatro helicópteros Blackhawk a Argentina por 140 millones de dólares

En un comunicado, el Departamento de Estado detalla que Argentina solicitó la compra de los cuatro aparatos, fabricados por el contratista estadounidense Sikorsky, además de dos motores fabricados por la rama aeroespacial de General Electric que se emplean en el mencionado modelo y también en aeronaves como el helicóptero de ataque Apache.

También se incluyen en el pedido varios artículos relacionados que no están catalogados como sistemas de defensa principales por Estados Unidos, desde transpondedores a sistemas de aterrizaje, de radio o GPS, así como equipos de rescate y emergencia o dispositivos y software de mantenimiento y repuestos.

La venta "respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado importante fuera de la OTAN, el cual constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica", explica el comunicado.

También mejorará la capacidad de Argentina en "operaciones de seguridad fronteriza, lucha contra el crimen transnacional y asistencia humanitaria o respuesta ante desastres", explica el comunicado.

Los nuevos helicópteros están llamados principalmente a relevar en Argentina a los Bell UH-1H/Huey II del Comando de Aviación del Ejército.

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Más de una treintena de países, incluyendo Colombia o Brasil, han adquirido el Blackhawk, que en sus casi 50 años de vida operativa ha pasado de ser exclusivamente un helicóptero utilitario militar para convertirse en una aeronave clave en operaciones de evacuación médica, respuesta ante desastres o transporte de personalidades.

Argentina poseía hasta ahora solo un Blackhawk, enmarcado precisamente en esta última categoría, ya que el aparato se emplea para el transporte del presidente de la República.