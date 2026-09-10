Egipto promueve mayor cooperación militar con varios países africanos en feria de Defensa

Según informó la Oficina del Portavoz Militar egipcio, Zaher mantuvo encuentros con representantes de Defensa de la República Democrática del Congo, Somalia, Tanzania y de la República Centroafricana.

Las reuniones, a las que asistió el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas egipcias, Ahmed Khalifa, abordaron asuntos de interés común y vías para ampliar la cooperación en distintos ámbitos militares, de acuerdo con la fuente.

Por su parte, Khalifa mantuvo encuentros con los jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes Unidos y de las Fuerzas de Defensa de Baréin.

Las conversaciones estuvieron centradas en el fortalecimiento de la cooperación y el intercambio de conocimientos y experiencias militares durante el próximo periodo.

La feria, celebrada entre el 8 y el 10 de septiembre en la ciudad mediterránea de Al Alamein bajo el patrocinio del presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, reunió a delegaciones oficiales y empresas del sector aeronáutico, espacial y de defensa.

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En paralelo, las Fuerzas Aéreas egipcias organizaron el segundo foro científico "El futuro de la tecnología aeronáutica y espacial", celebrado en la Ciudad Patrimonial de Nueva Al Alamein con la participación de autoridades egipcias, delegaciones oficiales extranjeras, expertos y representantes de empresas internacionales del sector.

El foro incluyó varias mesas redondas sobre la evolución de las tecnologías aeronáuticas y espaciales, los últimos avances en inteligencia artificial y sistemas autónomos, y las oportunidades y desafíos que afrontan los sectores de la aviación, la defensa y el espacio en África y Oriente Medio.

Durante su celebración, la feria también contó con una importante representación militar española, encabezada por el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), el general Francisco Braco Carbó, quien intervino en un panel sobre el futuro del poder aéreo y los nuevos sistemas de combate, y mantuvo reuniones bilaterales con altos mandos militares de países de la región para reforzar la cooperación en los ámbitos aéreo y espacial.

España, además, desplegó un A400M del Ala 31 y dos F-18 del Ala 15, y realizó un vuelo con tres aeronaves sobre las pirámides de Giza durante los ensayos, informó en un comunicado el JEMA.