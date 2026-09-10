Egipto se erige como garante de estabilidad regional ante sus fronteras "explosivas"

"Egipto continuará siendo el líder de la estabilidad y el pacificador en esta región. Nuestro objetivo principal es la desescalada", afirmó el jefe de la diplomacia egipcia durante un encuentro con la prensa internacional en la Nueva Capital Administrativa.

"Vivimos una situación extremadamente difícil en esta región. Si miras a nuestras fronteras, desafortunadamente la situación es explosiva en todas las direcciones estratégicas: este, oeste, sur e incluso en el norte", argumentó Abdelaty, quien enfatizó que las soluciones puramente militares solo generan "más inestabilidad, destrucción y carga sobre los civiles".

En su análisis, el ministro advirtió que la región jamás había alcanzado un grado tan severo de "fragilidad y deterioro", situando a varios países "al borde la de la inestabilidad total".

A su juicio, la causa principal de este colapso es el debilitamiento de las instituciones estatales frente a la proliferación de actores no estatales y grupos armados.

"La definición básica de un Estado nación es el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Si tienes actores no estatales con armas, eso representa un enorme peligro para la estabilidad del país y de la región", enfatizó el diplomático, defendiendo que el fortalecimiento de las instituciones nacionales es la única vía para evitar vacíos de poder.

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En el frente palestino, el titular de Exteriores aseguró que Egipto logró un paso "sin precedentes" al convencer a todas las facciones palestinas, incluida Hamás, para que acepten entregar sus armas, aunque lamentó la falta de una "respuesta seria" por la parte israelí.

Asimismo, exigió aplicar de forma íntegra el plan de paz impulsado por Estados Unidos para la Franja de Gaza y permitir la entrada masiva de asistencia humanitaria.

Respecto a Sudán, Abdelaty calificó la unidad y la integridad territorial del país vecino como una "línea roja" para la seguridad nacional egipcia y rechazó tajantemente equiparar al Ejército sudanés con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), a quienes calificó de milicia, al tiempo que urgió a detener el flujo de armamento hacia los grupos rebeldes.

En cuanto a Libia, insistió en evitar la fragmentación del país norteafricano, unificar sus instituciones y avanzar hacia la celebración paralela de elecciones presidenciales y legislativas.

Además, Abdelaty defendió que la gobernanza en el mar Rojo debe ser responsabilidad de los países ribereños e instó a promover soluciones diplomáticas y de diálogo en todos los conflictos de la región para evitar nuevos episodios de escalada.