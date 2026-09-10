El arte evoca la memoria del 11S con una muestra que elogia la resiliencia de Nueva York

La exposición, en el histórico Museo de Bomberos de Nueva York (New York City Fire Museum), en el Bajo Manhattan, reúne obras de artistas internacionales como Jasper Johns, Jeff Koons y James Turrell, junto a fotografías, objetos y recuerdos relacionados con los ataques para mantener viva la memoria de las 2.977 personas que murieron y de quienes participaron en las labores de rescate.

Entre las miradas está la del donostiarra Eduardo Chillida Belzunce, que presenta 'Siempre adelante', una obra creada entre 2025 y 2026, expresamente para esta exposición.

El título condensa su propuesta: mostrar Nueva York un cuarto de siglo después de los atentados, no las Torres Gemelas en llamas, ni el humo ni los escombros, solo la ciudad que existe ahora.

"Él dijo: no me voy a quedar en la nostalgia del pasado. No voy a pintar las Torres Gemelas, voy a pintar el estado actual, magnífico, de Nueva York", explica a EFE su mujer, Susana Álvarez, que ejerce como comisaria de sus exposiciones, durante la presentación.

Hijo del célebre escultor Eduardo Chillida, el artista apostó por reflejar la capacidad de la Gran Manzana para superar la tragedia.

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"(Busca) demostrar esa capacidad de superar alguna tragedia terrible, levantarte, ser feliz y resurgir de tus cenizas, y seguir siempre hacia adelante", comenta Álvarez sobre el cuadro, que destaca por sus colores vibrantes y por la forma en que sitúa el World Trade Center, alejado del centro de la obra.

El artista comparte espacio con otros tres españoles: Antonio López García, Luis Gordillo y David Monrós. López lleva a la exposición su característica atención al paisaje, mientras Gordillo aporta 'Arqueologías Personales', mucho más experimental.

En otro punto de la sala destaca 'Brilliant Bedrock', del irlandés Bennie Reilly, un cuadro que convierte las Torres Gemelas en una especie de gran estructura cristalina, fragmentada y atravesada por luces y transparencias.

Además, es difícil pasar de largo ante 'Coming Home', de Jimmy Smith, donde policías y bomberos trasladan un ataúd cubierto por una bandera estadounidense.

Otra pieza destacada es 'Remember', de la japonesa Yoko Ono, recuperada para esta muestra por su sencillo mensaje de evocación de la memoria contenido en una botella.

Junto a las obras se puede encontrar también la cámara que perdió un bombero mientras escapaba del derrumbe de la Torre Sur y cuyo carrete sobrevivió intacto entre los escombros.

Se trata de una Nikon F5 de 35 milímetros que perteneció al teniente Richard Smouskas, de la unidad fotográfica del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Tres semanas después del 11S, la cámara fue recuperada y las imágenes que contenía, con las Torres Gemelas en llamas antes de su derrumbe, forman ahora parte de esta muestra.

La exposición está organizada por Ground Zero 360, una organización sin ánimo de lucro fundada por la artista irlandesa Nicola McClean y el exinspector del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) Paul McCormack.

McCormack resaltó durante la presentación que, mientras gran parte de la ciudad huía para ponerse a salvo, policías y bomberos acudían hacia el lugar de los ataques.

"Los agentes de Policía se enfrentan al peligro a menudo, pero nada nos había preparado para el caos y la muerte de aquel día. Nunca olvidaremos el sacrificio de los trabajadores de rescate que murieron", dijo McCormack, que era entonces comandante del 41º Precinto del NYPD.

Todos los fondos recaudados se destinarán directamente a la Ground Zero 360 Foundation, con el objetivo de apoyar sus exposiciones en homenaje a las víctimas del 11S y a sus familias, agregó.