El BCE sube los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,5 %, ante la inflación

El BCE dijo en un comunicado tras la reunión del Consejo de Gobierno en Berlín que "el conflicto en Oriente Próximo continúa generando presiones inflacionistas".

EL banco también ha publicado sus nuevas proyecciones macroeconómicas de inflación y crecimiento para la zona del euro.

Ahora prevé una inflación general del 3,0 % en 2026 (sin variación respecto a las proyecciones anteriores de junio), del 2,5 % en 2027 (2,3 % anterior) y del 2,1 % en 2028 (2 % anterior).

El BCE mantiene sus pronósticos de inflación para este año pero prevé ahora que la inflación será algo más elevada en 2027 y 2028.

Asimismo el BCE prevé un crecimiento en la zona del euro del 0,9 % en 2026 (0,8 % en las proyecciones anteriores de junio), del 1,4 % en 2027 (1,2 % anterior) y del 1,5% en 2028 (sin variación).

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"Esta revisión al alza para 2026 y 2027 refleja principalmente una capacidad de resistencia de la economía de la zona del euro mayor de la esperada", añade el BCE en el comunicado.

El BCE considera que con la decisión de hoy sigue "en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por el conflicto" y decidirá qué hacer con los tipos de interés, según los datos, en cada reunión.