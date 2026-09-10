El brent sube más de un 6 % y se dispara por encima de los 107 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 6,42 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación con el precio de liquidación de la última sesión, cuando se situó en 101,21 dólares.

El brent continuó este jueves su tendencia alcista y experimentó un importante repunte durante la sesión, donde incluso ha llegado a superar los 108 dólares.

Desde principios de agosto, tanto el crudo europeo como el de Texas (WTI), se han incrementado más de un 30 % ante la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán y la falta de avances diplomáticos para poner fin al conflicto.

Entre los inversores persisten los temores de nuevas interrupciones en los suministros de crudo procedentes de la región, como consecuencia de las tensiones geopolíticas en el ámbito del mar Rojo, el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

Los rebeldes hutíes del Yemen tomaron este jueves el control del puerto de Moca, en el mar Rojo. Este hecho, unido a los recientes ataques de éstos a instalaciones energéticas en Arabia Saudí; y las persistentes restricciones de tráfico en el estrecho de Ormuz, supone para el mercado nuevas fuentes de riesgo para el suministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La escalada bélica ha copado la atención de los inversores y ha impulsado el precio al alza, pese a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunció hoy que la producción de crudo de los países del golfo Pérsico subió un 1,6 % en agosto, incluso con un descenso pronunciado del bombeo en Irán (-16 %), principalmente gracias a las extracciones en Irak.