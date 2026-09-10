El candidato socialdemócrata a Alcaldía de Berlín niega haber aceptado dinero de empresas

"Nunca acepté dinero a título personal y tampoco he aceptado ninguna donación en mi calidad de presidente del SPD aquí en Berlín", dijo Krach en una rueda de prensa, después de que la víspera fueran registrados su domicilio, su oficina en la sede del partido socialdemócrata berlinés, y su antiguo despacho en Hannover, ciudad en cuya región desempeñó responsabilidades políticas.

La víspera, la Fiscalía de Hannover confirmó a EFE que ordenó registrar dos inmuebles en Berlín y uno en Hannover en relación con una investigación en la que, de acuerdo con medios de comunicación como el diario berlines Der Tagesspiegel, se le considera sospechoso de cohecho.

En concreto, se investiga si Krach, que formaba parte del consejo que supervisa la gestión de diez clínicas municipales en esa región, aceptó donativos de una empresa del sector sanitario que participaba en un procedimiento de concurso público.

Krach precisó en su exposición de este jueves que el pasado 29 de diciembre de 2025 sí se produjo una donación al SPD "por importe de 9.900 euros el 29 de diciembre", pero que tras tener constancia de la misma el 7 de enero de 2026, apenas 24 horas después, el 8 de enero, envió un correo para dar la orden de que no se aceptara ese montante.

"Menos de 24 horas después, envié por correo electrónico la orden de que no se aceptara dicha donación y se devolviera de inmediato", destacó Krach, que llevó a su comparecencia ante los medios pruebas que documentaban su actuación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La devolución del dinero fue efectiva el 9 de enero.

El candidato del SPD en Berlín, que tiene previsto este jueves un acto público con el copresidente del partido, vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, prometió que hará todo lo posible para esclarecer el caso al tiempo que mantendrá su agenda como aspirante socialdemócrata a la alcaldía berlinesa.

"Voy a seguir haciendo campaña electoral. Lo haré durante los próximos diez días. Haré campaña con la misma intensidad con la que lo he hecho durante los últimos 374 días, desde el 1 de septiembre de 2025", manifestó Krach.

Según la última encuesta de intención de voto publicada por el diario Bild, al SPD, que gobierna en Berlín en una coalición con el partido Cristianodemócrata (CDU), se le atribuye un 15 %, el mismo porcentaje que a Los Verdes.

La CDU lidera ese sondeo elaborado por el instituto INSA con un 20 %, seguida de cerca por la Izquierda (19 %) y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, 18 %).