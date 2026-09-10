El crudo brent apunta a los 108 dólares el barril tras subir cerca del 6,5 %

A las 18:34 horas (16:34 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, se negociaba a 107,74 dólares en el mercado de futuros de Londres, con una subida del 6,44 %.

Este nivel supone máximos desde el 22 de mayo y eleva el encarecimiento el petróleo al 48,65 % desde el inicio del conflicto en Oriente Medio

El crudo subía con fuerza a pesar de que esta mañana cotizó con caídas que le llevaron a tocar un mínimo en los 100,19 dólares.

Estos movimientos ocurren después de que se haya conocido que la producción de crudo de los países de la OPEP en el Golfo Pérsico subió un 1,6 % en agosto, pese al pronunciado descenso del bombeo en Irán (-16 %).

Y ello, compensado principalmente por el fuerte aumento de las extracciones en Irak.

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Los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) bombearon en agosto 24 millones de barriles diarios (mbd), un 1,46 % más que el mes anterior, según los datos de fuentes independientes incluidas en el análisis mensual del mercado publico hoy por el grupo.

Por otro lado, Irán ha suspendido el cobro de la tasa del 10 % que aplicaba a buques extranjeros que exportaban o importaban petróleo y gas al país persa, una medida que toma en medio del cerco marítimo que Estados Unidos a impuesto a los puertos iraníes.

De cerrar así, el brent marcaría su quinta sesión consecutiva al alza en medio de las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán.

De la misma manera que el crudo del Mar del Norte, el barril de petróleo intermedio de Texas, referente para el mercado estadounidense, subía un 6 %, hasta los 101,82 dólares.

Por su parte, el gas natural TTF se encarecía a esa hora un 3,22 %, hasta los 81,8 euros megavatio/hora.