El desempleo de la OCDE baja al 4,9 % en julio, mínimo en un año

El número de desempleados cayó a 34,7 millones, mientras que las tasas de paro se mantuvieron estables en el 6,1 % en la Unión Europea y el 6,4 % en la zona euro. Japón, México y Corea registraron tasas inferiores al 3 %, mientras que España (10 %) y Finlandia (10,5 %) mantuvieron tasas de dos dígitos.

El desempleo juvenil de la OCDE también descendió, en 0,2 puntos porcentuales, hasta el 11 %, aunque se mantuvo muy por encima del 4,2 % registrado entre los trabajadores de 25 años o más. En agosto, las tasas de desempleo de Estados Unidos y Canadá permanecieron estables en el 4,1 % y el 6,4 %, respectivamente.

En la mayoría de los países de la OCDE, la tasa de desempleo permaneció estable en julio. Entre los miembros de la UE, bajó en Bélgica, Grecia, Eslovenia y Suecia, mientras que aumentó en Austria, Finlandia, Letonia y Países Bajos. Fuera de la UE, descendió en Colombia y Noruega y aumentó en Israel y Turquía.

Por sexo, la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 5,1 % para las mujeres y el 4,8 % para los hombres, con una brecha de 0,3 puntos porcentuales. Entre los jóvenes, el desempleo cayó en 14 de los 31 países con datos disponibles y aumentó en 13, mientras que en el conjunto del G7 bajó 0,5 puntos, hasta el 10 %.