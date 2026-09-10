El deshielo de un glaciar suizo descubre los restos de un avión estrellado hace 63 años

Los restos fueron recientemente descubiertos en el glaciar Hüfifirn, del cantón de Uri, por un excursionista local, quien avisó a la policía local.

La semana pasada se organizó una recuperación de rescate de los restos en la que participaron policías del cantón, unidades de montaña de las fuerzas aéreas de Suiza y otras entidades públicas y privadas, que recuperaron alrededor de 250 kilos de materiales.

Las autoridades suizas recuerdan a quienes avisten restos de aviones u otros objetos sospechosos en zonas de alta montaña que señalen su ubicación con la mayor precisión posible a la policía local, sin tocar ni mover los materiales avistados.

En varios accidentes aéreos ocurridos en los Alpes suizos el siglo pasado las autoridades no intentaron recuperar los restos de las aeronaves siniestradas, ya que entonces no se disponía de los medios técnicos necesarios para ello en zonas de difícil acceso.

El cambio climático también está facilitando la recuperación de víctimas de accidentes de montaña en Suiza: en agosto, el deshielo de otro glaciar en el país centroeuropeo dejó al descubierto los cuerpos de dos alpinistas belgas desaparecidos en 1992.