El Ejército israelí mata a un palestino en un ataque a un vehículo en Gaza

Según personal del hospital gazatí de Al Naser, un bombardeo israelí contra un vehículo que circulaba en Jan Yunis (sur de la Franja) mató a al menos un hombre, identificado como Mumin Yabr Abu Lebda, de 33 años.

El ataque, informaron estas fuentes, hirió además a varias personas y causó incendios en la zona del impacto.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado al respecto.

Esta mañana, un primer ataque israelí contra una vivienda al norte de Gaza mató a un matrimonio y sus hijas de 8 y 12 años, según informó a EFE el hospital gazatí Shifa, que recibió los cuerpos.

En un comunicado, el Ejército israelí afirmó que el ataque se dirigió contra una "estructura militar" cercana a la 'línea amarilla' a partir de la cual están las tropas israelíes, y "desde donde previamente se había identificado la operación de terroristas".

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La nota añadió que el padre de la familia muerto, Mumin Abdel Rahman Ahmad -cuyo nombre confirmaron fuentes médicas gazatíes-, era "un militar que había participado directamente en combates contra las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)".

Según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, las tropas israelíes han matado a 73.670 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.359 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace ahora once meses.

A pesar de dicha tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que dejan varios muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a miembros de Hamás, y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla a partir de la cual están las tropas israelíes.