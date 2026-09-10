El festival de cine de Nueva York presentará el nuevo documental sobre Elizabeth Holmes

'You Can See Everything' formará parte de la sección principal del festival y se proyectará en la sala Alice Tully Hall, con la presencia de Fielder y Oppenheim.

En el documental, Holmes y su marido, William Evans, invitan a los directores a su casa para que vivan con ellos y graben sus vidas apenas 34 días antes del encarcelamiento de la exejecutiva, quien "proclama su inocencia en sus propios términos y de forma íntima".

El festival describe la película como "un retrato fascinante de una relación, que hace trizas las nociones de objetividad en el documental al tiempo que cuestiona los límites de la ficción".

"Este vertiginoso, alucinante y a menudo hilarante ejercicio de autorreflexión en la cuerda floja no deja de cambiar de forma y de deparar sorpresas a medida que se adentra a toda velocidad en lo desconocido", apunta el comunicado.

Holmes saltó a la fama por supuestamente haber desarrollado un sistema revolucionario para abaratar los costes de los análisis de sangre, lo que la convirtió en una estrella de Silicon Valley y en una de las jóvenes emprendedoras más ricas de Estados Unidos.

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Su suerte cambió en 2015, cuando el diario The Wall Street Journal publicó una serie de investigaciones en las que ponía en duda la fiabilidad de los análisis de Theranos y la tecnología empleada para realizarlos.

La película, que hasta ahora se había mantenido en secreto, fue estrenada esta semana en el Festival de Telluride (Colorado, Estados Unidos), y será distribuida por la prestigiosa A24.

No es la primera vez que la historia de Holmes y el fraude de Theranos llega a la pantalla. En 2022, Hulu estrenó 'The Dropout', una miniserie protagonizada por Amanda Seyfried, cuya interpretación de Holmes le valió un Emmy.

El caso también fue abordado en el documental 'The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley' (2019).