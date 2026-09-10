El Festival de Toronto inicia su 51 edición con 'Being Heumann' y la atención en los Óscar

Heder, ganadora del Óscar al mejor guión adaptado por 'CODA', regresa con una película sobre Judy Heumann, figura fundamental del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos.

Ruth Madeley interpreta a Heumann y Mark Ruffalo al entonces secretario de Salud, Educación y Bienestar, Joseph Califano, en un filme centrado en la ocupación durante 26 días en 1977 de un edificio federal de San Francisco para exigir la aplicación de las leyes que prohibían la discriminación por discapacidad.

TIFF, creado en 1976, se ha convertido en uno de los festivales más influyentes del mundo, especialmente por su capacidad para conectar el cine de autor y las grandes producciones con el público norteamericano y por su papel como trampolín hacia los Óscar.

Su principal galardón, el People's Choice Award, decidido por los espectadores, es seguido con especial atención en Hollywood: 16 de sus últimos 18 ganadores recibieron posteriormente una nominación al Óscar a la mejor película y cinco se llevaron la dorada estatuilla.

La edición de este año reúne más de 290 títulos y continúa el impulso del 50 aniversario, que en 2025 atrajo a unas 700.000 espectadores. Entre las estrellas que está previsto acudan al festival este año figuran Penélope Cruz, Helen Mirren, Seth Rogen, Fan Bingbing, Naomi Watts, Cynthia Erivo, Chris Rock y Andrew Scott.

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Uno de los grandes focos será precisamente Cruz, que el domingo recibirá uno de los Tribute Awards del festival junto con Mirren, Rogen, Fan Bingbing, Isabelle Huppert y la propia Heder.

Entre los títulos que llegan con mayores expectativas figuran 'I Play Rocky', de Peter Farrelly, sobre la batalla de Sylvester Stallone para protagonizar 'Rocky'; 'Prima Facie', con Cynthia Erivo; 'Elsinore', con Andrew Scott; y la propia 'Being Heumann', todos ellos mencionados ya entre las películas que pueden incorporarse a la carrera hacia los Óscar de 2027.

Toronto también exhibirá títulos procedentes de Cannes, Venecia, Sundance y Telluride, lo que consolida su función como gran escaparate norteamericano en el que el público puede confirmar o desinflar las expectativas generadas previamente por la crítica.

La presencia española será una de las más destacadas de los últimos años. Además de Cruz, Javier Bardem llegará con 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, junto a Victoria Luengo, y Cruz y Bardem protagonizan 'Bunker', de Florian Zeller.

Pedro Almodóvar estará presente con 'Amarga Navidad', mientras Cruz forma parte también del reparto de 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca.

A ellos se suman producciones o coproducciones españolas como 'Ashes', de Diego Luna; 'The Violinist', de Ervin Han y Raúl García; 'Rehearsals for a Revolution', de Pegah Ahangarani, y 'Crónica del cansancio', de Natalia Marín.

El festival llega también rodeado de debate. El fuerte aumento del precio de algunas entradas, con localidades para estrenos que han llegado a superar los 100 dólares canadienses (unos 72 dólares estadounidenses, ha provocado críticas entre espectadores que cuestionan si TIFF sigue siendo el tradicional "festival del público".

Además, varios documentales sobre Gaza, Irán, migración y figuras políticamente divisivas como Elon Musk anticipan debates sobre el papel de los festivales ante los conflictos internacionales.

La principal novedad industrial será la inauguración de 'TIFF: The Market', el primer mercado oficial del festival, que funcionará hasta el 16 de septiembre y busca reforzar la posición de Toronto no solo como escaparate de películas, sino también como lugar de compraventa, financiación y distribución internacional.

El festival concluirá el 20 de septiembre con el anuncio de sus premios, incluido el codiciado People's Choice Award.