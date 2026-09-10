El FMI subraya los logros del programa de reajuste en Argentina pese al bache en actividad

La portavoz del FMI, Julie Kozack, recordó en rueda de prensa que, entre otras cosas, Argentina ha registrado superávits fiscales primarios durante dos años consecutivos, algo que no ocurría desde hace 15 años, que ha reducido inflación y pobreza y que se han recompuesto reservas internacionales, fortaleciendo la confianza de los mercados.

"Esto se ha traducido en menores costos de endeudamiento, mejoras en las calificaciones crediticias y una creciente cartera de proyectos de inversión privada", añadió Kozack tras ser preguntada por el frenazo visto en julio en Argentina.

Los datos correspondientes a ese mes muestran una economía desigual, en la que minería, sector agrícola y algunos servicios crecen, mientras que industria, construcción, consumo y endeudamiento privado muestran señales de deterioro.

"Si bien es cierto que pueden producirse fluctuaciones en los datos mensuales, nuestro enfoque se centra en la trayectoria general y en las reformas y políticas que la respalden, con el fin de ampliar el entorno y las oportunidades de crecimiento para Argentina", puntualizó Kozack, que también habló sobre la necesidad de diversificar motores económicos.

"Hasta ahora, el crecimiento ha sido impulsado principalmente por los sectores energético, minero y agrícola. Tanto nosotros como las autoridades (argentinas) somos conscientes de que sería beneficioso diversificar este impulso", añadió la portavoz.

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Kozack destacó que para aliviar ese desequilibrio "se está trabajando para superar cuellos de botella en infraestructura mediante licitación de grandes redes de carreteras y sistemas ferroviarios de carga, iniciativas respaldadas por una mayor previsibilidad fiscal y regulatoria" y que también que hay esfuerzos para dotar de mayor profundidad a los mercados de crédito en el país.

Con respecto a la morosidad, la portavoz aseguró que, pese a que el FMI está vigilando el aumento de los impagos que mostraron los datos del INDEC, el organismo no considera "que esto represente un riesgo significativo para la estabilidad financiera en Argentina".

"Básicamente, observamos que el endeudamiento de los hogares en Argentina se mantiene relativamente bajo. Se sitúa en torno al 8% del PIB, una cifra inferior a la de muchos otros países de Latinoamérica. También vemos que los bancos cuentan con buena capitalización y liquidez, y que disponen de provisiones que cubren más del 85% de sus créditos morosos", remató Kozack.