El Gobierno keniano promete "todo el peso de la ley" contra quienes amenacen a extranjeros

“Cualquiera que amenace o interfiera con los nacionales extranjeros se enfrentará a todo el peso de la ley”, afirmó el ministro durante una sesión informativa ante el cuerpo diplomático acreditado en Kenia que se celebró en un hotel de la capital keniana.

Mudavadi aclaró que Kenia permanece abierta a los comerciantes e inversores extranjeros que operen dentro de la ley y aseguró que el Ejecutivo protegerá a los extranjeros frente a amenazas, intimidaciones e interferencias ilegales.

“Kenia está abierta al comercio a pequeña y gran escala ejercido por nacionales extranjeros, siempre que cumplan con los requisitos de inmigración, permisos de trabajo, registro y licencias. Por tanto, el enfoque de Kenia es regulatorio antes que discriminatorio”, afirmó el jefe de la diplomacia keniana

Además, sostuvo que el país no aplica una prohibición generalizada a los extranjeros, sino que ejecuta las leyes vigentes que regulan la inmigración y las operaciones comerciales.

“En última instancia, el objetivo es lograr un equilibrio adecuado entre la integración regional y las normativas legislativas nacionales”, añadió.

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Las declaraciones de Mudavadi se producen después de que la Policía arrestara esta semana a cuatro personas por un presunto caso de acoso a comerciantes chinos a quienes les exigían ver documentos comerciales y migratorios, así como elevados pagos para permitirles continuar operando en el país.

También fueron arrestadas otras dos personas por hacer comentarios que presuntamente incitaban al odio étnico, la hostilidad y la violencia contra ciudadanos burundeses y miembros de la comunidad masái de Tanzania pero que viven y trabajan en Kenia.

Estas detenciones se produjeron después de que el presidente keniano, William Ruto, anunciara la pasada semana la prohibición del comercio minorista y la venta ambulante en manos foráneas para favorecer a la población nacional.

A raíz de esta medida, la Embajada de Burundi en Nairobi registró esta semana aglomeraciones de cientos de personas para solicitar pasaportes y documentos de viaje a fin de regresar a su país.

Tras recibir numerosas críticas, el Gobierno keniano anunció este martes la apertura de un plazo de 90 días para que los propietarios de comercios extranjeros regularicen su situación.

Ruto vinculó su decisión al Proyecto de Ley de Contenido Local de 2025, actualmente en trámite parlamentario, que busca establecer un marco regulatorio para restringir determinadas actividades comerciales a los nacionales e imponer una cuota mínima del 60 % de bienes y servicios de origen local.

Los críticos de Ruto le acusan de convertir a los extranjeros en chivos expiatorios de las dificultades económicas del país de cara a las elecciones generales de 2027, en las que se prevé que busque un segundo mandato.