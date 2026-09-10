El Kospi surcoreano pierde casi un 2,5 % en la apertura ante alza del petróleo

Veinte minutos después del inicio de operaciones, el indicador bajaba un 2,42 %, o 170,27 puntos, hasta los 6.863,65 enteros. El Kospi cerró la sesión previa con una caída del 0,25 %.

Por su parte, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cedía un 1,39 %, u 11,63 puntos, hasta los 825,29 enteros.

El descenso del parqué surcoreano sucede después de que el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerrara la víspera con un incremento del 6 %, hasta 102,48 dólares el barril, su nivel más alto en tres meses, en medio del reciente intercambio de ataques entre Teherán y Washington.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics descendía alrededor del 3,5 %, mientras el gigante del sector SK hynix registraba un declive del mismo nivel.

Por su parte, el desarrollador de equipos para la fabricación de semiconductores Hanmi Semiconductor se hundía casi un 8 %.

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En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor disminuían poco más del 2 %, y las de su empresa hermana Kia reportaban una pérdida aproximada del 1 %.