El Kremlin niega que avión de Zelenski fuera amenazado por dron cuando se dirigía a Oslo

"Respecto a esa amenaza ficticia al avión de Zelenski, es algo que nunca existió, es algo que reconocieron los propios ucranianos", afirmó hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

La víspera, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, denunció que el avión del mandatario ucraniano "estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad a la que se enfrenta".

El ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, relató que Zelenski contó a los presentes en las reuniones que mantuvo en Oslo el incidente, aunque el ex secretario general de la OTAN no se atrevió a entrar en detalles.

"Su salida se retrasó y hubo algunas amenazas contra el avión", dijo a NRK, la televisión pública noruega.

"Hubo algunos problemas para salir, pero nunca es fácil salir de Ucrania. Lo más importante fue que se tomó el tiempo y asumió el esfuerzo necesario para venir al funeral" del rey Harald, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el parte bélico diario del Ministerio ruso de Defensa, los militares rusos atacaron la pasada noche "instalaciones logísticas en el puesto de control de Starokazache", junto a la frontera con Moldavia, supuestamente utilizado para la importación de armamento a Ucrania.