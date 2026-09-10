El Nikkei cae más de un 3 % a la apertura ante la continua alza del precio del petróleo

Tras los primeros 15 minutos de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, perdía un 3,06 %, o 2.000,34 puntos, hasta los 63.270,61 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, cedía un 1,91 %, o 77,43 puntos, hasta las 3.977,15 unidades.

La tendencia bajista del parqué tokiota tiene lugar después de que el precio del barril de brent, de referencia en Europa, subiera durante la jornada del jueves más de un 6 %, hasta situarse por encima de los 107 dólares, máximo nivel desde mediados de mayo.

Desde principios de agosto, tanto el crudo europeo como el de Texas (WTI), se han incrementado más de un 30 % ante la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán y la falta de avances diplomáticos para poner fin al conflicto, por lo que entre los inversores persisten los temores de nuevas interrupciones en los suministros de crudo procedentes de la región.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA), se hundía por encima del 5 %.

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En el sector de los semiconductores, el fabricante de memorias Kioxia se desplomaba un 5,5 %, mientras que Tokyo Electron y Disco perdían un 3,41 % y un 3,9 %, respectivamente.

Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, se dejaba un 3,44 %.

En el sector del automóvil, el principal fabricante, Toyota, cedía un 0,18 %, mientras que sus rivales Honda y Nissan crecieron un 0,18 % y un 0,39 %, respectivamente.

Las acciones del principal banco japonés, MUFG, descendieron un 1,61 %. El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony bajó un 0,82 %, y Nintendo un 0,71 %.