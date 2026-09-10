El petróleo de Texas abre con una subida del 3,9 % por la guerra en Irán

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 3,78 dólares respecto al cierre de este martes.

Según The Wall Street Journal, que cita a funcionarios estadounidenses, destacados asesores de la Casa Blanca han sugerido al presidente estadounidense, Donald Trump, que la guerra contra Irán podría alargarse durante el resto de su mandato.

En concreto, detalla que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros, señalaron a Trump que el conflicto podría extenderse más allá de la investidura del próximo presidente, en enero de 2029.

La noticia tiene lugar en medio del renovado intercambio de ataques entre Washington y Teherán en el último mes.

Este miércoles, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que sus fuerzas atacaron dos buques estadounidenses, ocho petroleros y una decena de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, así como una base estadounidense en Jordania, en respuesta a los ataques de Estados Unidos contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico.

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Daan Struyven, codirector de investigación global de materias primas de Goldman Sachs, aseguró hoy a CNBC que la escalada del conflicto aumenta las posibilidades de que los precios del crudo superen los 120 dólares el barril.

"La guerra sigue alejándose cada vez más de un alto el fuego, y ya han pasado más de dos semanas desde que hubo siquiera indicios de un avance hacia el mismo. Hasta que eso cambie, los precios del petróleo se mantendrán elevados", apunta por su parte el analista Tom Essaye en su informe diario Sevens Report.