El petróleo de Texas sube 6 % y cierra en 102,48 dólares, impulsado por la guerra en Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 6,43 dólares respecto al cierre previo.

Según The Wall Street Journal, que cita a funcionarios estadounidenses, altos asesores de la Casa Blanca han sugerido al presidente estadounidense, Donald Trump, que la guerra contra Irán podría alargarse durante el resto de su mandato.

En concreto, el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros, trasladaron a Trump que el conflicto podría extenderse más allá de la investidura del próximo presidente, en enero de 2029.

El mandatario ha asegurado en numerosas ocasiones que la guerra terminará pronto y que lo hará con una victoria estadounidense.

La noticia tiene lugar en medio del renovado intercambio de ataques entre Washington y Teherán en el último mes.

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Este miércoles, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que sus fuerzas atacaron dos buques estadounidenses, ocho petroleros y una decena de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, así como una base estadounidense en Jordania, en respuesta a los ataques de Estados Unidos contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico.

En el plano doméstico, las reservas de petróleo estadounidenses, que excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo, disminuyeron en 391.000 barriles, hasta los 424,1 millones de barriles, la semana pasada, según divulgó este jueves la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés).

La EIA estimó además que la producción de crudo en el país registró un aumento de 85.000 barriles diarios, alcanzando un récord de 13,9 millones de barriles diarios.