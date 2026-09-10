El petróleo de Texas sube un 5,59 %, hasta 101 dólares, por guerra en Oriente Medio

A la 13:00 hora local (17.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 5,37 dólares con respecto al cierre anterior.
El precio del crudo estadounidense alcanzó así su nivel más alto desde el mes de mayo.
El WTI arrancó hoy una nueva jornada al alza impulsado por la nueva escalada de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.
Además, la publicación de una noticia de del Wall Street Journal en la que se asegura que funcionarios estadounidenses han sugerido al presidente Donald Trump que la guerra podría alargarse el resto de su mandato también ha contribuido a la subida del precio del crudo.
Según el periódico, que cita funcionarios estadounidenses, altos asesores de la Casa Blanca, entre ellos el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, trasladaron a Trump que el conflicto podría extenderse más allá de la investidura del próximo presidente, en enero de 2029.
El mandatario ha asegurado en numerosas ocasiones que la guerra terminará pronto y que lo hará con una victoria estadounidense.
El precio del crudo es hoy un 77 % más alto que a principios de año, cuando faltaban dos meses para que iniciara la guerra.