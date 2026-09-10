El presidente de Israel desea negociaciones con Líbano en Chipre

"Mi sueño es que el presidente del Líbano, usted y yo podamos reunirnos aquí”, dijo el jefe del Estado de Israel dirigiéndose al presidente chipriota, Nikos Jristodulidis, con quien se reunió en Nicosia, la capital de Chipre, un país miembro de la Unión Europea.

"Creo que debemos avanzar hacia la paz en nuestra región, asegurándonos de que el terrorismo sea rechazado y erradicado, y de que la vida prospere entre las naciones y los pueblos para el bienestar de toda la región y del mundo", afirmó Herzog, según informó la Presidencia chipriota en un comunicado.

"Traigo un mensaje de amistad de parte de Israel y espero que juntos podamos reforzar aún más la asociación única entre nuestros pueblos y naciones”, añadió Herzog.

El pasado marzo se especuló con la posibilidad de que Chipre acogiera negociaciones de paz entre Israel y el grupo islamista Hizbolá, que finalmente no se materializaron.

Jristodulidis se refirió a HerzOg como "un amigo personal de Chipre" y manifestó su deseo de mantener conversaciones que permitan reforzar la "asociación estratégica a todos los niveles" entre los dos países.

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Activistas chipriotas pro palestinos tienen previsto celebrar una protesta frente al palacio presidencial tras el encuentro entre ambos líderes.

Los organizadores han calificado la visita de "enorme provocación" por las operaciones militares de Israel en Gaza, Líbano, Siria e Irán, así como al aumento de la violencia de los colonos en Cisjordania.