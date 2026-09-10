El presidente de Israel felicita Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío

"Hermanas y hermanos: desde la Residencia Presidencial en Jerusalén, deseo al pueblo judío de todo el mundo 'Shaná Tová', un muy feliz Año Nuevo", reza el comunicado de Herzog, publicado por su oficina en ocho idiomas incluyendo el español.

La festividad de Rosh Hashaná, que este año se celebrará desde el 11 al 13 de septiembre, marca el comienzo del año en el calendario judío y abre diez días de reflexión y arrepentimiento que culminan con Yom Kipur, el Día de la Expiación.

En su mensaje, Herzog recordó a los soldados israelíes muertos en combate durante el año judío de 5.786, así como a las "víctimas del terrorismo dentro de nuestras fronteras y a las víctimas de la ola de antisemitismo en todo el mundo".

El presidente pidió además a los israelíes mantener la unidad y "escuchar" a quienes mantienen posiciones diferentes mientras el país se prepara para las elecciones nacionales del 27 de octubre.

Su llamamiento llega en plena campaña electoral y tras la polémica desatada por una información del diario israelí Haaretz según la cual el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, habría advertido al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, días antes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

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La oficina del mandatario niega que se produjera esa advertencia, pero la publicación ha reabierto el debate sobre las responsabilidades por el fracaso que precedió al ataque.